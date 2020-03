De Magistris annuncia: "Picco previsto tra i 3 e il 10 aprile, siamo in una fase di ascesa"

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Mi è arrivato il dato pochi minuti fa, in città ci sono state 22 persone decedute per un totale di 367 persone contagiate. Siamo in una fase di ascesa, seppur non verticale. Sappiamo che si sta andando verso il picco di questa maledetta malattia che, si stima, nella nostra città e nella nostra regione ci sarà tra il 3 e il 10 aprile, anche se sono stime relative. Questo è un caso senza precedenti nella storia recente dell'umanità. Si naviga a vista.

Cura Ascierto? Si tratta di una luce nelle tenebre che diventa sempre più chiara. Non può che riempirci d'orgoglio. Complimenti a lui e a tutto il suo staff. Tutti stanno facendo un lavoro duro, quanti medici si stanno ammalando o rischiano di non poter curare perché non protetti e dunque diffusori del viru".