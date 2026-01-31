De Magistris: "Conte non ha trasmesso mentalità Champions! Stadio? Ne servono due..."

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Trovo sorprendente il fatto che Conte non abbia trasmesso la mentalità della Champions. È venuta meno la mentalità in Europa. Conte è un grandissimo allenatore. Ma io penso sia un fatto mentale il fatto di puntare sul campionato. I grandi successi dipendono dalla testa, diverse partite il Napoli doveva vincerle.

Non sono assolutamente d’accordo sul fatto di vietare a tutto il tifo la trasferta, perché ci sono altri strumenti per individuare i colpevoli.

Stadio Maradona? La città non può perdere appuntamenti sportivi di livello. Vedremo se ci saranno lavori più strutturali come l’eliminazione della pista d’atletica. Mi auguro che questo sia il momento per avere uno stadio nuovo per il Napoli e il Maradona per avere tutte le discipline della città”.