De Napoli: "Conte a San Siro per vincere! Scudetto? La favorita non è né Napoli né Inter"

vedi letture

Nando De Napoli, ex calciatore del Napoli, alla vigilia del big match degli azzurri, a San Siro contro l'Inter, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del quotidiano Libero: "Come si presenterà il Napoli? Andrà per vincere perché Conte ha dato un fisionomia precisa alla squadra e per lui conta solo quello".

Contro l’Atalanta, però, il Napoli è stato ridimensionato e, perdendo, verrà superato dai campioni d’Italia in carica...

"Lei deve partire da un presupposto: oggi la squadra di Gasp è la favorita per vincere lo scudetto. Quindi il ko subìto potrebbe essere salutare per gli uomini di Conte. Una lezione severa ma che servirà domani come fu lo 0-3 di Verona".