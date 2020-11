De Napoli: "Il Napoli mi ha fatto una grande impressione, solo la Juve è più forte degli azzurri"

Nando De Napoli, ex centrocampista azzurro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Napoli: "L’ho visto giocare una sola volta, quando ha vinto con la Real Sociedad, e mi ha fatto una grande impressione: è una squadra che lotta, come il suo allenatore. Gattuso sta insegnando cose positive, sicuramente potrà arrivare a giocarsela fino in fondo. E questo discorso vale anche per lo scudetto. Per me, soltanto la Juventus è più forte del Napoli".