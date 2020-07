De Napoli: "Lozano andava aspettato, può far bene. Lobotka molto intelligente"

Nando De Napoli, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens gioca sereno e si vede. Sta bene a Napoli, la città gli piace molto e questo per un giocatore è il massimo. Lozano? Andava aspettato. E' veloce, gioca tanto senza palla e questo fa sì che sia pericoloso. Al Napoli può far bene, è ancora giovane. Lobotka? E' un giocatore molto intelligente, utilizza la testa e sta bene nei ritmi di gioco del Napoli".