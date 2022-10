De Napoli pazzo di Anguissa: "E’ davvero forte, in questo momento è un leader"

"Si vede anche che è una persona semplice, penso che sta dando davvero tanto al Napoli".





Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex azzurro Nando De Napoli: "Mi ricordo che quando ho avuto a 17 anni Sacchi, come allenatore al Rimini, andava sempre a seguire l’Ajax. Questo significa che il Napoli ha fatto una partita da leggenda, dando una lezione agli olandesi che sfornano sempre tanti talenti. Sicuramente l’Ajax giocherà in attacco al Maradona, perché la loro mentalità è quella.

Anguissa? E’ davvero forte. Va subito ad attaccare la difesa avversaria, andando a pressare alto. Mi piace tantissimo, in questo momento è un leader. Si vede anche che è una persona semplice, penso che sta dando davvero tanto al Napoli.

Osimhen? Sarà un ritorno in campo graduale, lo faceva anche Bianchi con Maradona quando tornava da un infortunio. Osimhen è un giocatore importante, ma Raspadori e Simeone stanno giocando bene.

Lobotka? Ha fatto un salto di qualità incredibile, non ha sentito le critiche ed è andato avanti per la sua strada. Sono felice per lui e si merita il rinnovo di contratto".