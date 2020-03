De Nicola: "Ancelotti ed il suo staff? Avendo fatto risultati con altri metodi, non mi ascoltavano..."

Intervistato dal quotidiano Il Riformista, l'ex responsabile dello staff sanitario del Napoli, Alfonso De Nicola, oltre che delle precauzioni contro il Coronavirus è tornato sul suo addio al club azzurro: "Si previene con il lavoro specifico e personalizzato. Lo abbiamo fatto anche con Ancelotti, ma non è stato semplice. In che senso? La difficoltà veniva da un’impostazione ed un vissuto evidentemente diverso perché avevano avuto soddisfazioni e risultati in altro modo e non ascoltavano le mie indicazioni. La mia collaborazione con Ancelotti è sempre stata ottima, prima dell’allenamento chiedeva il mio parere su tutto. Ma non so fino a che punto comunicasse ai suoi collaboratori le cose giuste".

Il disaccordo con lo staff di Ancelotti ha determinato la fine del suo rapporto col Napoli? "Non ho mai chiesto spiegazioni e loro non me ne hanno date. Non credo ci sia stata una motivazione particolare. Errori ne ho fatti anch’io, molti, ma non hanno determinato grandi defezioni".