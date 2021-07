De Nicola fiducioso: "Per Demme basteranno 5-6 settimana, due mesi solo in un caso"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico Napoli: "Infortunio Demme? Io credo che dipenda molto dall'aspetto anche caratteriale del calciatore così come dalla diagnosi che dev'essere certa e precisa. Intervento chirurgico per abbreviare i tempi? Non credo, anzi si allungano. Al massimo si può operare per risolvere il problema definitivamente. Dopo bisogna aspettare 3 settimane almeno che si richiuda la zona. I tempi? Nel caso venisse operato 2 mesi, nel caso in cui non si operasse sono anche troppi. Sono convintissimo che recupererà dopo la sosta.

Legamento solo lesionato? Sono convinto che recupererà presto. Quando ricomincerà a correre avrà un po' di fastidio, penso che 5-6 settimane saranno più che sufficienti".