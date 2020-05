De Nicola: "Il vero problema della ripresa è la questione della responsabilità..."

Alfonso De Nicola, ex medico sociale della Ssc Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il vero problema della ripresa è la questione della responsabilità. Il medico della società di calcio è un tesserato, ma non ha obblighi contrattuali. La Figc dovrebbe prima creare quest’obbligo, poi puoi dare la responsabilità, ma bisogna dare norme e regolamenti da rispettare. E’ fondamentale questo punto. Chi paga la polizza assicurativa? Attualmente non spetta ai club. E sicuramente aumenteranno molto i premi, quindi i medici andrebbero in difficoltà. Il calcio è una delle pochissime aziende che vanno benissimo e ha un effetto trainante. Se facciamo andare bene il calcio, riprende l’indotto. Se io fossi un medico attualmente in un club, sarei preoccupato. Prima la responsabilità non era civile e penale”.