De Nicola: "Osimhen non potrà esserci col Granada, ma la diagnosi sarà determinante"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato del problema occorso ieri a Victor Osimhen con l'Atalanta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il neurologo dovrà fare una diagnosi su Osimhen. Mi sembra che abbia avuto un trauma cranico. Credo che i medici del Napoli siano pronti per affrontare anche questo. Non credo che giovedì col Granada potrà essere in campo, ma aspettiamo la diagnosi dei neurologi e del Dott. Canonico che è esperto di questi casi, visto che ne abbiamo già avuti di simili, come Ospina. Sarà importante la diagnosi perché ormai bisogna seguire solo i protocolli".