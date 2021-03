De Nicola su Mertens: "Problema risolvibile, al massimo sarà in dubbio solo per il Crotone"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato del problema alla spalla di Dries Mertens e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Che sia un trauma contusivo o una lussazione si può sapere facendo una visita molto dettagliata con una risonanza magnetica della spalla. Non so quale spalla adesso si sia infortunato. Tutto si risolve, nulla è problematico ma bisogna vedere solo se ce la farà per la prossima partita. Conoscendolo, lui vuole esserci sempre in campo. E' particolarmente legato alla presenza e ai colori di Napoli. Dries è un brevilineo, scattante. Negli ultimi anni è cambiato il suo modo di giocare. A Napoli è diventato uomo. Ha grande personalità, è uno dei pochi calciatori al mondo che se decide di vincere una partita la vince".