De Nicola su Zielinski: "Nulla di grave, può anche già giocare! L'angina è un dolore..."

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Quando parliamo di “angina” bisogna capire che è un dolore, però non sarei così preoccupato. Se atleticamente è apposto per me potrebbe anche già giocare. Mario Rui? Non l’ho visto, ma da ciò che mi hanno detto dovrebbe essere una lesione di secondo grado. Però l’adduttore è un motore secondario rispetto ad altri, quindi i tempi per la cicatrizzazione dovrebbero essere di circa 20 giorni.

Mazzarri? Maniacale ma soprattutto grande lavoratore. Sulle cose di campo non ci dorme la notte, e poi a me piaceva moltissimo perché lui è uno che fa le cose come vanno fatte, si piazzava sul campo e diceva ai calciatori passo passo ciò che dovevano fare. Spero che le prime quattro partite possano andare bene, perché sono fondamentali. Se parti col piede giusto allora può iniziare un buon percorso. Ma occhio perché per me l’Atalanta è uno squadrone”.