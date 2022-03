De Paola: "Ancelotti non va rimpianto, ma meritava rispetto. E' la storia del calcio"

Il direttore Paolo De Paola interviene a TMW Radio Sport durante l’Editoriale

TuttoNapoli.net

Il direttore Paolo De Paola interviene a TMW Radio Sport durante l’Editoriale. Di seguito le sue parole sulle giornate di coppa concluse e sul campionato che riprenderà domani.

Sull’eliminazione del Psg

“In nome dei soldi si fa tutto, ma da alcuni personaggi pretendo un comportamento più rispettabile. Ceferin non dovrebbe permettere ad Al-Khelaifi certe cose. La cosa assurda è che poi comprando tutte le figurine non riesce a vincere nulla in campo europeo e delle volte anche in campo nazionale. Il successo del Lille in Ligue 1 dello scorso anno per loro è una vergogna”

Su Ancelotti

“A Napoli non dovrebbero rimpiangere per Ancelotti, ma avrebbe meritato rispetto. Uno come Carletto ha fatto la storia del calcio”