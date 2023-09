De Paola bacchetta ADL: “Deve far lavorare Garcia con serenità, non mettere sempre becco”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Non bisogna dare addosso all'allenatore a qualsiasi occasione, altrimenti si peggiora. Spalletti resta un monumento, ma qualsiasi paragone lede a Garcia e al suo Napoli. Questo compromette anche il rapporto di fiducia tra lui e i calciatori. È un momento difficilissimo per gli azzurri, non va ignorato però. La squadra non sta girando al meglio, molti elementi sono sottotono. Le critiche ci possono stare, ma non bisogna esagerare: anche Spalletti aveva zoppicato lo scorso anno. A mio avviso, però, questo clima di sfiducia non arriva anche da parte dell'ambiente, ma dallo stesso De Laurentiis e interno alla società. Dovrebbe lasciare Garcia di lavorare serenamente.

Cosa me lo fa credere? Spalletti aveva Giuntoli come cuscinetto di sfogo, soprattutto a riguardo dei comportamenti di ADL. E' un presidente che mette becco su tutto, anche nelle sconfitte più piccole. E ora immagino la pressione alla quale Garcia viene sottoposto da De Laurentiis, che non sarà contento di come è partito il suo Napoli. Il gioco di Garcia punta ad essere meno apprensivo e ansioso in difesa rispetto a quello dello scorso anno, ma i centrocampisti ci stanno capendo poco. La difesa è molto bassa, i reparti sono spesso scollati. Ma è un'idea di calcio che ha bisogno di tempo per essere assimilata".