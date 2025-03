Podcast De Paola: "Campionato folle e l'Atalanta è una scheggia impazzita"

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite il direttore Paolo De Paola.

Milan, che ne pensa del caso Conceicao relativo al portavoce?

"Al Milan c'è stato un avvicendamento nella gestione della comunicazione anche. Credo che in determinate società sia fondamentale la comunicazione e come viene intesa dal vertice. Deve essere condivisa soprattutto dal presidente. In club come il Milan ci sono più anime, come stiamo vedendo. Se tutte queste cose non riesci a governarle, è un qualcosa che paghi. E il Milan lo sta pagando. E' mancato in maniera fondamentale questo, perché ognuno al Milan ha detto la sua. E Conceicao sta proseguendo su questa onda. E' ancora un tutti contro tutti e non va bene".

Inter, Inzaghi può puntare al Triplete?

"C'è fiducia, da come sembra. L'atteggiamento di Inzaghi è un ribadire che sono gli unici a lottare su tre fronti, ed è un modo per distinguersi dagli altri. Ed è giustissimo che ci creda".

Juventus-Atalanta, sfida decisiva per chi?

"E' un campionato folle, che sta perdendo l'Inter o quantomeno lo sta accendendo. Motta è quello che sta facendo impazzire tutti. E' a 6 punti e potenzialmente può avvicinarsi ancora. La cronaca dice che l'Inter è sotto rispetto allo scorso anno, il Napoli ha fatto un balzo in avanti, e l'Atalanta è la scheggia impazzita. Poi ci sono quelle 3-4 squadre, Lazio, Fiorentina e Bologna, che rappresenteranno qualcosa di inedito. La partita Juve-Atalanta è un passaggio importante per la Juventus. Il terzo posto rappre