De Bruyne: "Ora sto bene! Napoli? Stile diverso, ma ho imparato a difendere. Su Lukaku..."

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De Bruyne verso Belgio-Egitto: “Napoli diverso dall’Inghilterra, Lukaku è cresciuto”.

Domani debutterà ai Mondiali 2026 il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku nella sfida in programma alle 21 contro l'Egitto. Alla vigilia del match del Gruppo D, l'ex Manchester City è intervenuto in conferenza stampa parlatndo della sua condizione fisica e dell'ultima stagione vissuta col Napoli: “Sono stato fuori 4-5 mesi per infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento abbastanza bene anche ora”.

Sulla sua esperienza italiana:

“Penso di aver trovato uno stile di gioco molto differente rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra. Ma nonostante l’assenza prolungata, ho imparato comunque alcune cose come difendere in maniera profonda”.

Un commento anche su Lukaku, che sembra aver riacquistato una buona condizione dopo la sfortunata stagione appena conclusa:

“Penso che Romelu abbia aumentato il suo livello. Abbiamo parlato prima della Coppa del Mondo e sapeva bene di doversi allenare al massimo per essere il più vicino possibile al suo livello di forma. 90 minuti sono ancora tanti, ma sta bene e nelle amichevoli ha dimostrato che ha la qualità per segnare anche in pochi minuti”.