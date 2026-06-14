Allegri-Napoli, settimana decisiva per l'annuncio ufficiale? La situazione
Può essere la settimana della svolta per l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la tempistica dell’annuncio dipende soprattutto dalla situazione interna al Milan, dove al momento manca una figura di riferimento sia nel ruolo di amministratore delegato sia in quello di direttore tecnico. "Una situazione anomala che rende le tempistiche dilatate, influenzando di riflesso anche quelle del Napoli, costretto ad adeguarsi".
Allegri-Napoli, attesa per l’ufficialità
La nuova settimana potrebbe però risultare decisiva per sbloccare definitivamente la situazione. Una volta sistemate le ultime questioni legate al rapporto con il Milan, l’ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Napoli potrebbe diventare imminente. Il club di Aurelio De Laurentiis, forte del tempo ancora a disposizione prima del ritiro estivo di Dimaro Folgarida previsto per il 17 luglio, continua a lavorare con serenità senza forzare i tempi.
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