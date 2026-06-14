Gila-Napoli, Bruscolotti: "Un plus la qualità con i piedi, ma in primis devi difendere"

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L'ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti commenta l'arrivo di Massimiliano Allegri e analizza il profilo di Mario Gila, obiettivo di calciomercato

Giuseppe Bruscolotti, storica bandiera del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni.

Allegri è l'allenatore giusto per la prossima stagione?

"È un allenatore che ha vinto. Poi sai, ha vinto anni fa, quindi ho un po’ di dubbi per quello che mi chiede la gente e anche a me, perché dicono: “Sì, ha vinto, ha vinto anni fa”, queste cose qua. Però io dico sempre che l’esperienza poi conta, ha la sua importanza e quindi chiaramente penso che su questo dovremmo stare tranquilli. Poi tutto può accadere. L’importante è che non ci siano pregiudizi, che all’inizio subito: “è strisciato, non è strisciato”, queste cose qua. Il calcio oggi è questo: oggi stai qua, domani vai da un’altra parte. Ma vale quello che sono i rapporti che si possono instaurare principalmente. Quindi è fondamentale che uno vada in un ambiente dove sa che è accolto in un certo modo. Però qua a Napoli c’è tanta gente che lo fa proprio per andare controcorrente a qualsiasi cosa. Però noi che siamo qui dobbiamo calmare questa gente e dire di avere la consapevolezza di parlare quando i giochi sono fatti, e vediamo prima i programmi societari e dell’allenatore, e poi iniziamo eventualmente a valutare".

Il Napoli vuole Gila, difensore bravo anche con i piedi:

"Un difensore se è anche bravo con i piedi arricchisce un po’ il bagaglio, oggi il difensore è cambiato, quindi deve adattarsi anche alla fase offensiva. Però bisogna sempre guardare la prima cosa: non prenderle. Gila ci sta tutto, perché il Napoli ha bisogno anche di un difensore, quindi le qualità ci sono. È un’occasione per la società, perché poi queste situazioni non si trovano sempre. Oggi come oggi non so cosa succederà, però se c’è il bisogno chiaramente la Lazio deve privarsi di qualche pezzo per incamerare dei soldi, e quindi potrebbe essere anche un beneficio per il Napoli".