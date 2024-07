De Paola: "Conte risolve i casi Di Lorenzo e Kvara? Un dio. Tante inutili parole sprecate"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche di Antonio Conte: "Conte stringe le mani ai giocatori dopo l’allenamento? Applausi. Conte risolve i casi Di Lorenzo e Kvara? Un dio. Tutto molto bello e apprezzabile, basta, però, rendersi conto dei paradossi e della tante, inutili, parole sprecate.

Sulla scia di Conte ci piace anche accennate ad Orsato acclamato come uno dei migliori arbitri all’Europeo. Anche in questo caso il tempo galantuomo fa giustizia di ogni parola sprecata per prendersela con un arbitro che aveva persino ammesso i suoi errori. La statura di una persona di qualità, emerge sempre e in ogni campo contro qualsiasi maldicenza o teoria complottista. Rammentare per il futuro".