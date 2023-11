De Paola critica ADL: “E’ un rosicone! Poteva risparmiarsi quella frase sull’Italia”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Noi abbiamo il ricordo di un certo Mazzarri che, secondo me, non c’è più e il motivo è che anche la vita di tempra. È un altro Mazzarri, per cui mi va bene che sia temprato, vorrei solo che quel Mazzarri lì riaffiorasse come integralismo e carattere perché è di questo che ha bisogno il Napoli. È l’uomo che può fare questo tipo di cambiamento, anche il ciclo che attende il Napoli è spaventoso.

Garcia? Secondo me, l’intromissione di un presidente fa sì che i giocatori abbiano facile sponda di andare a piangere da lui e Garcia è stato imprudente in questo, non ha capito che si sarebbe messo contro mezza squadra che ha vinto lo scudetto. A quel punto, sii intelligente come Sarri che lasciò giocare i senatori e tutti gli altri così come sapevano fare. Mi meraviglia, ancora di più, che Garcia conosceva il calcio italiano, perché ha fatto bene alla Roma: vuoi fare attenzione agli aspetti dello spogliatoio?

Napoli da scudetto secondo Spalletti? De Laurentiis si poteva risparmiare la frase sulla Nazionale. Perché devi essere rosicone da dire una cosa del genere? La doveva dire, è palese. Le potenzialità del Napoli ci sono tutte, anche con Garcia si sono viste quando ha ripristinato la catena di sinistra, per esempio.

Risultatisti o giochisti? Le chiacchiere stanno a zero. Se sei risultatista, aspettiamo la fine della stagione. La Juventus l’anno scorso poteva arrivare quarta nonostante i 10 punti di penalizzazione. Quindi è inutile, adesso, dire che la Juve può andare in vetta da sola. Ci sono ancora così tante partite, è troppa la voglia di schierarsi. Comunque, io nel calcio moderno non penso si possa procedere senza organizzazione di gioco e affidarsi alla singola qualità individuale. Non può essere questo a fare la differenza".