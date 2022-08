De Paola critica Mertens: “Parole non naturali. Se avesse voluto, sarebbe rimasto”

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte partendo dal video di addio pubblicato ieri da Dries Mertens: “Non mi sembrano parole naturali. Se davvero avesse voluto, avrebbe potuto accettare l'offerta del Napoli e rimanere. Non giriamoci attorno: se lo avesse voluto realmente, sarebbe restato. Luciano Spalletti è molto bravo ad impostare disciplina e regime e sa che il Napoli non fa sconti a nessuno sul piano economico: non ne ha fatti né a Koulibaly né a Mertens. La responsabilità è in primis del presidente, che ha deciso di attuare un abbassamento del monte ingaggi. Spalletti ha eseguito il compito assegnatogli e, adesso, dovrà essere il miglior allenatore possibile per il Napoli".