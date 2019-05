De Paola, ex dir. Tuttosport: "Sarri? Suo carattere non mi piace, alla lunga ha fatto gola alla Juve"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport per anni critico nei confronti di Sarri: “Non penso le dichiarazioni di Sarri siano per ruffianeria. Ci sono aspetti del suo carattere che non mi piacciono, ma è un grande allenatore. Non faccio distinzioni nord-sud, se una persona è amata, è amata ovunque. Se Sarri diventasse allenatore della Juve, sarebbe una vittoria per coloro che sostengono il bel gioco. E' stato messo sotto il naso dei tifosi bianconeri un antagonista sportivo che alla lunga ha fatto gola.

L'Inter farà un mercato all'altezza, penso che questa sia stata la garanzia che ha convinto Conte, infatti quando andò via dalla Juventus il problema era proprio questo. Credo sarà la maggiore antagonista della Juve, insieme al Napoli. Sul mercato del Napoli, ho qualche perplessità. Sento delle strane voci attorno a De Laurentiis, temo diventi meno competitivo. Bisogna comprare due laterali, nomi validi al centrocampo. Di Lorenzo è un acquisto sicuramente importante, ma non importantissimo, sicuramente non si limiterà a questo. Penso Hysaj parta, ma è un giocatore che quando è in forma, è fondamentale. Non ha fatto una bella stagione, ma c'è bisogno di rinforzi importanti, come Cancelo. Spero in Ilicic nel Napoli di Ancelotti”.