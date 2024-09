Podcast De Paola: "Kvara? La fascia rimane la sua prateria, non lo vedo più centrale"

vedi letture

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Paolo De Paola.

Napoli, che ne pensa di un Kvaratskhelia più centrale in attacco?

"Non lo vedo tanto in questa posizione. Nella nazionale georgiana va bene, può avere più libertà, ma così gli impedisci di sfruttare la sua velocità. La fascia rimane la sua prateria, secondo me".

Con l'arrivo dei due nuovi centrocampisti, Conte giocherà 4-3-3 o 3-4-3?

"Al momento Anguissa è il preferito di Conte, per me andrà sul 3-4-3".