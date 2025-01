De Paola: "Kvara non ha mai abbracciato il progetto, così Conte ha costruito l'alternativa Neres"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Di seguito un estratto sui temi del giorno in casa Napoli.

Per lo Scudetto resta una corsa a due tra Napoli e Inter?

“A Napoli va fatto un discorso generale. La questione Kvaratskhelia è molto semplice, nel tempo Conte ha allevato e costruito un’alternativa perché Kvara non ha mai abbracciato il progetto visto che voleva il rinnovo. Se credi di guadagnare 8/10 milioni al Napoli hai sbagliato piazza, Conte è stato bravissimo a costruire un’alternativa come Neres. Conte ha allevato l’alternativa e ha fatto sentire Kvaratskhelia come un elemento in più. È stato furbissimo e bravissimo, ma non si può pendere dalle sue labbra perché sono mesi che sta preparando Neres per farlo giocare al posto di Kvara. Trovo invece sempre centrato Inzaghi nelle sue comunicazioni, è sempre disponibile anche dopo le sconfitte. Dice le cose come stanno, poi può piacere o non piacere. La partita col Venezia era delicatissima, chi è stato in Arabia ha avuto uno stop e sono tornate con risultati non soddisfacenti. L’unica che ce l’ha fatta anche soffrendo è stata l’Inter, che virtualmente è prima in classifica”.