De Paola: "L'ha buttata via Inzaghi! Togliere Bastoni a 10 dalla fine è un'assurdità"

Qual è il suo parere su Inter-Napoli e sull’occasione persa dall’Atalanta?

"Il vero titolo della giornata è l’occasione mancata dall’Atalanta. Aveva una possibilità enorme, ma l’ha sprecata, segno di immaturità e immaturità anche dell'allenatore. Gasperini è un signor allenatore, ma l'impegno costante e perseverante su tanti fronti non è ancora entrato nelle corde di questa squadra, che da anni non è più una sorpresa, ma una realtà consolidata del nostro campionato. Tornando a Napoli-Inter, in quest'epoca di incertezza, le squadre soffrono di crisi identitarie. Avere dei giocatori che hanno una forte personalità e una leadership in campo è una fortuna sfacciata, ma se le giri le spalle sbagli e penso a Bastoni per Inzaghi e Mancini per Ranieri. Non è stato Dybala a dribblare, ma Mancini, che con una pressione esagerata forse sull'arbitro a invocare la doppia ammonizione del giocatore del Como...

Questi riferimenti sono fondamentali, mancano come il pane a Milan e Juventus. Il Napoli nel secondo tempo ha assaltato i nerazzurri, che avevano un condottiero, un generale, che interveniva su tutto. Lo togli fuori per fissazioni e fisime tue... La partita l'ha pareggiata Inzaghi, l'ha voluta buttare via. Ci sono anche cinque precedenti di Bastoni sostituito e gol subito dall'Inter. Lobotka entra come nel burro e De Vrij è fuori posizione. Non è stata una scelta intelligente. Ti parlavo di altre partite in cui è accaduto lo stesso. Sono cinque esempi che posso elencare: Inter-Milan, esce Bastoni e segna Gabbia; Udinese-Inter, esce Bastoni e segna Lucca; Inter-Torino, esce Bastoni e segna Vlasic; Juve-Inter, esce Bastoni e segna Conceiço; e infine, Napoli-Inter, esce Bastoni e segna Billing. Ribadisco che quando un giocatore di grande personalità come Bastoni si trova a difendere in una situazione estrema, come quella che l'Inter stava affrontando, e stava reggendo da solo.

Perché lo togli? Gli fai risparmiare dieci minuti per la Champions? È un'assurdità. Lo fai uscire perché ti sembra stanco? Non è vero. Il giocatore si è anche lamentato, lo si è visto dalla sua espressione. Quella rete del Napoli è proprio un'azione che Bastoni avrebbe potuto arginare, non solo su Lobotka, ma anche su Billing. De Vrij è entrato e ha avuto delle difficoltà. Il Napoli ha portato a casa un pareggio importante. E perché dico importante? Perché nelle ultime 6-7 partite ha impegni più facili rispetto all'Inter. L'Inter avrà un confronto diretto con l'Atalanta, che la metterà alla prova. L'Inter risolverà la questione campionato in questo mese, a partire dalle due sfide con il Feyenoord. E l'Atalanta, che l’aspetta subito dopo, è già una partita fondamentale".