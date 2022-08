De Paola: “Nedved dovrebbe dimettersi, non può farsi vedere in pubblico in certe condizioni"

TuttoNapoli.net

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito l’estratto del suo intervento con il podcast completo:

Il video che sta girando in queste ore sui social che ritrae il vice presidente della Juventus, Nedved, che danno d’immagine crea per la società?

“Non mi permetto di commentare la vita privata, però se diventa di dominio pubblico e coinvolge il vice presidente della Juventus una riflessione va fatta. Per me dovrebbe dimettersi, ci può stare un momento di sbandamento però con un ruolo di questo genere come fai poi a confrontarti con un giocatore che fa lo stesso errore. Non devi farti vedere in pubblico in certe condizioni. Non credo però che succeda qualcosa, a meno che non ci sia un confronto tra i cugini Agnelli. Io però penso che debba esser preso un provvedimento e spingerei Nedved verso le dimissioni, ma si parla di rapporti umani e non entrerei troppo nel merito.