De Paola: "Oggi l'allenatore fa la differenza ed è importante, prendete Spalletti a Napoli"

Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Il Napoli non si ferma, anche quando cambiano gli interpreti. A chi vanno i meriti principali?

“Si può parlare del Napoli per dare segnali a chi non va bene. Parlare ora del Napoli vuol dire segnalare l’importanza dell’allenatore nel calcio moderno, non valgono più come tempo fa. L’allenatore può incidere e fare la differenza anche in poco tempo, ha dovuto rinunciare a tanti giocatori importanti in estate e ha dovuto cambiare pelle alla sua squadra. Ci è riuscito in poco tempo, questo valorizza il suo lavoro in Italia e in Europa, visti i risultati raggiunti dal suo Napoli in questo inizio di stagione.”