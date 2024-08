De Paola: “Osimhen potrebbe restare? C’è una teoria, ma non si concilia con Lukaku”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: "C’è una teoria che dice che Osimhen potrebbe rimanere per un’altra stagione per poi venderlo a condizioni migliori l’anno prossimo. In ogni caso l’arrivo di Lukaku non può conciliarsi con la permanenza di Osimhen.

Chiesa? Situazione simile a quella di Osimhen, non capisco più le logiche delle società di mettere in piazza i propri problemi, così si svaluta il giocatore. Va benissimo per la chiarezza interna della società, ma questo atteggiamento è sicuramente anti-commerciale. Chiesa è un buonissimo giocatore ma non va bene ad Allegri, Spalletti e Thiago Motta, vuol dire che qualche problema c’è”.