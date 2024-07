De Paola: "Se il Napoli farà bene sarà grazie ad un uomo del sud, ma juventino fin nel midollo"

"Cosa che non ha mai impedito a Conte di essere un professionista serissimo ovunque sia andato".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche di Antonio Conte: "Dalla Juve a un ex juventino che allena il Napoli. Di Antonio Conte apprezziamo sempre il parlar chiaro. “Non tiratemi dentro certi cori perché io ho rispetto per tutti”. Finalmente, parole di buonsenso contro i soliti coretti scemi che, per carità, non offendono nessuno, ma pretendere che Antonio Conte salti al grido di “chi non salta juventino è” suona davvero ridicolo. Col sorriso determinato da questo paradosso si potranno seppellire anni di inutili polemiche e di odio costruito a tavolino.

Se il Napoli farà bene nella prossima stagione sarà possibile grazie a un uomo del sud, ma juventino fin nel midollo per costruzione professionale. Cosa che non ha mai impedito a Conte di essere un professionista serissimo ovunque sia andato. Punto e a capo".