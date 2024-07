Podcast De Paola: "Se Osimhen resta si rattrista ADL, inizierebbe un gioco al rialzo"

A TMW Radio, nel classico Editoriale, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Napoli, finisce la prima parte del ritiro. Che ha visto finora?

"Se il Napoli dovesse uscire dalla crisi e fare bene dovrebbe ringraziare totalmente Conte, un uomo del sud forgiato nel dna juventino. Alla fine tutte le pretestuose antipatie che esistono a Napoli contro i bianconeri. Dire che Conte è forgiato nel dna della Juve è positivo, perché vuol dire che ha un'etica del lavoro e si dedica a questo per ottenere un solo risultato. Sono per le contaminazioni, le parti buone che possono essere associate a un club bisogna prenderle, senza fare ogni volta discriminazioni".

Conte può far cresce non solo la squadra ma anche l'ambiente?

"Basta non vedere sempre complotti, nemici. Ci sono errori, tutti possono sbagliare. E non posson oesserci divisioni così nette, che poi diventano geopolitiche. Credo nella contaminazione rispetto alla qualità e alla disciplina del lavoro. Se viene uno juventino che può fare bene a Napoli, bene così".

Osimhen potrebbe restare. Sarebbe un colpaccio positivo o negativo?

"Penso che gongoli Conte ma si rattristi ADL, perché non puoi reggere un impatto come quello del suo contratto se poi devi farne un altro con Kvaratskhelia. ADL è riuscito a tenere i conti a posto evitando escalation sui contratti. Sì, Osimhen con quel contratto sarebbe un controsenso con la politica del Napoli, innescherebbe un gioco al rialzo che non è nelle corde di ADL".