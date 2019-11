De Paola su Insigne: "Sempre in conflitto con la città, dovrà accontentarsi di un club di medio livello"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport: “Prolungare ulteriormente un dissidio, mi sembrava fuori luogo. La squadra ha fatto il suo dovere pareggiando con i campioni d'Europa. Sono segnali che non devono essere sporadici, ma c'è bisogno di continuità. Secondo me è un gesto anche propedeutico affinché si arrivi ad una soluzione. Dietro le società c'e una grossa impresa commerciale, la follia dei sentimenti e la follia economica devono incrociarsi.

Insigne? Credo che ci sia bisogno di un procuratore diverso da Raiola, che possa realmente parlare al giocatore. È un talento strepitoso, sempre in conflitto con l'ambiente. Non spetta a me fare lo psicanalista, ma Insigne non può attaccarsi a qualunque cosa, in campo non è mai troppo sereno. Aiuta tanto, ma deve entrare nell'ottica di saper ascoltare alcune cose e dimenticarne altre. I veri campioni diventano tali se diventano vere bandiere, se non sta bene con l'ambiente, la città, se ne vada. Credo che è sbagliato avere aspettative di quantificare adesso una cifra sbalorditiva. Deve accontentarsi di un trasferimento a profilo basso, di modo che possa far vedere altrove le sue qualità".