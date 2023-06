De Paola su Spalletti: "Stavolta De Laurentiis ha trovato uno più tosto di lui"

"Sicuramente ama Napoli, la squadra, i napoletani e tutto ciò che è stato della sua esperienza qui".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola: "È evidente che sulla manovra stipendi ci sia stato un colpo di spugna, una sentenza politica per chiudere un capitolo, ma non ci dobbiamo scandalizzare. Ho la sensazione che, se prosegue così, la Juventus viene venduta. Sto vedendo una voglia di chiudere tutte le partite, la vicenda allenatore che non vogliono cacciare via, hanno già detto a Tudor di sentirsi libero e forse non aspettano neanche Giuntoli, non pagheranno penali. Da Calciopoli in poi, tutti gli scandali del calcio, ultras, violenze, fanno solo audience per i giornali con una durata di 1-2 giorni al massimo.

Spalletti? Secondo me, ha fatto un po’ buon viso a cattivo gioco. Sicuramente ama Napoli, la squadra, i napoletani e tutto ciò che è stato della sua esperienza qui, ma l’aspetto formale della PEC l’ha irritato. Questa volta, De Laurentiis ha trovato uno più tosto di lui. Spalletti lascerà rispettato e da gran signore.

Milan? Maldini ha il suo carattere, avete visto cos’ha fatto nello spogliatoio con Spalletti? Con l’analisi di un esperto può funzionare l’avvento di questa nuova struttura societaria. Non sono convinto che il Milan ne esca indebolito. Credo anche che, per essere grandi dirigenti, si debba essere anche mediatori: una campagna acquisti disastrosi, vuoi abbassare un po’ la testa?

Tare via dalla Lazio? Lì c’è stato un lavoro fatto sottobanco da Sarri. Sarri è un lamentoso di ritorno, si appoggia molto ai giornalisti amici, fa emergere le cose, il nemico è sempre stato Tare che ha fatto benissimo negli anni, ma negli ultimi ha fatto parecchi errori. Ma mi chiedo: è così corta la rosa di Sarri?

Juventus? John Elkan sta pulendo tutto per vendere".