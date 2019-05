De Paul, l'ex allenatore: "L'anno scorso l'ho convinto a restare all'Udinese"

Torna in auge il nome di Rodrigo de Paul per il Napoli. Il fantasista dell'Udinese piace tanto alla società azzurra e per presentarlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il suo ex allenatore, proprio in bianconero, Julio Velazquez: "E' bravo ragazzo, un calciatore molto forte e un gran professionista. All'inizio per lui non è stato facile, in ritiro abbiamo parlato tante volte perché gli era arrivata qualche offerta di mercato. In Austria io ci parlai molto e alla fine lui è rimasto. E' un calciatore molto importante per l'Udinese, gioca bene, ha un piede molto educato, fa giocare la squadra in un altro modo".