De Rienzo: "Di Lorenzo libero di intraprendere nuove sfide e l’agente di sondare altri club”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia: "Dalle informazioni in mio possesso, chiudendo anche un cerchio in relazione alle anticipazioni che avevamo dato, gli incontri con Conte ci sono stati, da venerdì. Manna sapevamo sarebbe stato il primo artefice della chiusura dell’operazione e, soprattutto, del mercato di questo nuovo Napoli, con la volontà di dimostrare le sue qualità. Manna era il metodo di arrivare più chiaramente a lui e dimostrare la volontà di un progetto per la prossima stagione”

L’agente di Di Lorenzo ha affermato che il suo assistito, non avvertendo la fiducia della società, lascerà il Napoli. “Ad aprile avevamo detto che De Laurentiis non reputava nessuno incedibile, ad eccezione di Kvaratskhelia. L’agente del capitano, inoltre, aveva ribadito che chiunque fosse andato via da Napoli sarebbe stato un vigliacco. Ognuno fa il suo lavoro. Se Di Lorenzo si sente stimolato da una nuova avventura e non percepisce la fiducia della società, perché la società ascolta delle eventuali proposte, è libero di intraprendere una nuova strada, senza essere fischiato dal pubblico. Anche l’agente è libero di sondare nuove opzioni, prendendo atto dei cambiamenti interni al Napoli. Non capisco dove sia il problema”

Dunque, quanto bisognerà attendere per definire l’operazione Conte? “Il presidente ha dato dieci giorni, ma non so se ce ne vorranno così tanti. Seguo la linea Pedullà, e dico sette milioni più tre di bonus. Oltre il discorso legato all’ingaggio, però, è normale che, quando affronti una trattativa con i legali di De Laurentiis e i legali di Conte, non è mai facile. Per me, entro venerdì la chiudono. Sul mercato tutto può succedere, lo ha dimostrato Gasperini con delle frasi che, in realtà, sarebbero anche discutibili su una donna bellissima che ti porta fuori dal matrimonio. Tuttavia, mi sembra strano che ci vogliano altri dieci giorni per chiudere la trattativa”

Meret andrà via? “Possiamo dare risposte in questo senso quando abbiamo appena detto che, nel mercato, tutto può cambiare? Caprile non è detto sia già pronto per essere il titolare. Conte può aver fatto delle richieste, e si è parlato di Chiesa. Saranno i giorni salienti per definire la rosa e per acquisire altre informazioni a riguardo. Ad oggi, non posso dare percentuali esatte”