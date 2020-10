De Rossi: “Numero Scudetti Juve? Agnelli segue le regole, quindi due in meno...” 

Nel corso 'Propaganda Live' di Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni de La 7. L'ex campione del Mondo 2006, alla domanda sul negazionismo degli scudetti della Juventus ha così risposto: "Quanti scudetti ha la Juve? Non mi ricordo nemmeno il numero, però come ha detto il presidente Andrea Agnelli, se si rispettano le regole sono allora due in meno".

Alla domanda sul negazionismo degli scudetti della Juventus con tanto di citazione di @andagn , ha commentato @makkox pensando alle reazioni: “Quanto ‘a pagherete pe sta chiacchierata...” pic.twitter.com/qOU0olX6gJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 23, 2020