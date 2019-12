De Sisti: “Gattuso è un'entusiasta del calcio ma Ancelotti è insuperabile”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo De Sisti, ex Roma e Fiorentina per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: “Gattuso è un entusiasta del calcio, terra tutti sulla corda come un sergente. Me l'hanno raccontato anche in privato, ed è molto bravo, ma Ancelotti è insuperabile. Non so cosa sia successo nello specifico, se ci sono giocatori che mirano a guadagnare il doppio, vadano ma non si aspettino la riconoscenza. Aver perso così facilmente a Roma, ha fatto incavolare parecchia gente".