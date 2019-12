De Zerbi torna su Juve-Sassuolo: "C'era un rigore su Duncan neppure riportato nelle trasmissioni"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il match perso contro il Perugia in Coppa Italia e ne ha approfittato per rimarcare un errore arbitrale nell'ultima partita: "C'era a Torino un fallo su Duncan, nemmeno riportato nelle trasmissioni. Non sono portato a protestare su episodi che non vedo, nel primo tempo abbiamo avuto anche un'occasione pesante".