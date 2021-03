Del Genio a Gattuso: "Perché Ghoulam fa 50 minuti in 6 mesi e poi 145' in 4 giorni?"

Nel corso di Si gonfia la rete su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio s'è espresso sull'impiego di Ghoulam decisamente a sorpresa: "E' un'altra cosa giocare con Ghoulam. Arrivato lì, lui non la butta al centro, ma fa un passaggio vero al centro o dialoga o cerca la profondità. E' un altro livello. Non possiamo fare la festa sul rientro di Ghoulam come miglior terzino come anni fa, ma dobbiamo chiederci perché prima ha giocato 50 minuti in 6 mesi e poi 145 in 4 giorni? Non mi trovo matematicamente. Non lo volevo 90, 90 e 90, certo, ma pure con le 5 sostituzioni perché non inserirlo ogni tanto? A questo punto inizio a credere ai miracoli".