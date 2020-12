Del Genio a Pirlo: "Vista la Premier? Si rinvia quando non si riesce a valutare un focolaio"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui rinvii in Premier League: "Il City avrebbe potuto mettere in campo una formazione decisamente competitiva, ma c'era timore perché si gioca ogni 2-3 giorni e non c'era stato tempo per i controlli adeguati. Quando non ci sono i tempi si agisce così. Capito Pirlo? Non hanno capito, invece, secondo me. Era facile, la Lega poteva rinviare anche di pochi giorni, ricordiamo che la Premier è più intasata ancora con due coppe nazionali e non una. Il protocollo inglese poi prevede si giochi con 14 giocatori e loro con le squadre B dovrebbero giocare sempre, ma il buon senso e la logica, leggendo le situazioni, hanno portato al rinvio perché il City non ha avuto tempo per valutare la crescita del focolaio (per i tempi d'incubazione, ndr). In Italia invece siamo messi male, in Premier s'è rinviata e l'Everton non ha fatto il riscaldamento ed il presidente non è andato in tv a parlare di rispetto delle regole. Ed Ancelotti sicuramente non dirà le cose dette da Pirlo".