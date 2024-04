Del Genio ad ADL: "Manda via questi giocatori o rischi anni di 12°-13° posto! I soldi li hai..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Io devo dire una cosa brutta, perché a Meret l'ho sempre difeso. Però faccio una domanda: secondo voi Meret con la Juventus, con l'Inter o col Milan Meret fa quell'errore? E dico Meret, ma potrei dire qualsiasi altro giocatore. Come se avessero detto 'Oggi è il Frosinone, facciamo tutto mezzo secondo dopo, con più calma', un problema di atteggiamento generale. Osimhen avrebbe sbagliato quei gol se il Napoli stesse giocando con Inter, Juventus o Milan?

Io a questi giocatori, a cui sono affezionato come tutti quanti gli altri, dico che devono andare via. Sono certo che se resteranno a Napoli questi giocatori, e parlo dei titolari eccezion fatta per 2-3 nomi, porteranno il Napoli al 12°-13° posto, altro che 8°. Aurelio, sveglia! Non scherzare perché questi calciatori possono rovinarti. Tu hai delle colpe originarie, ora però non farti rovinare. Perdici un po' di soldi e mandali tutti via. Ti costerà un po' di soldini, ma grazie ai tuoi meriti e a quelli di Chiavelli che avete creato una squadra forte con un bilancio sano, li hai. Sfrutta questa tua bravura di essere riuscito a creare questo connubio squadra forte-bilancio sano e cambia. Non essere troppo ottimista.

Io non devo fare nessuno spettacolo, non devo conquistare nessuno. Queste cose che sto dicendo le dico per amore per il Napoli. Il mio amore per il Napoli mi porta a dire a De Laurentiis: metti i soldi sul mercato, convinci un allenatore forte e manda via la maggior parte di questi calciatori. Altro non è che amore per il Napoli, per questo faccio questa dichiarazione".