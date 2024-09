Del Genio: “Ad oggi il Napoli non ha nessuna possibilità di vincere lo scudetto”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “A quali traguardi può ambire il Napoli? Sono realista, ha possibilità serie di entrare in Champions anche se dovessero essere 4 le squadre e non 5. Per il resto non me la sento di aggiungere altro.

Poi se vinciamo a Torino e con il Milan tra un mese e mezzo non necessariamente dovrò fare il prudente come adesso però dirò che forse possiamo essere competitivi per lo scudetto. In questo momento penso che il Napoli non ha nessuna possibilità di vincerlo per quello che abbiamo visto finora, non ha dato nessun segnale da squadra che può vincere lo scudetto”.