Del Genio: "ADL-Ancelotti? Discussioni irrilevanti, mai concitate. Rapporto ottimo e non cambierà per i risultati"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui rumors su una discussione tra ADL e Ancelotti: "Alcuni sono appassionati ad un altro modo di fare giornalismo, per me è irrilevante la notizia di una telefonata con toni concitati tra ADL e Ancelotti. Cosa può significare, sai quante telefonate con un dipendente possono essere concitate. Sai quante volte sarà successo e non lo sappiamo neanche. I colleghi di certo non la inventano, ma cercano fonti, spesso di scarsa credibilità, per parlare di una caso dallo scarso significato. Non serve a niente sapere se si sono sentiti dopo una partita. Il Napoli non smentisce neanche alcune fonti, forse per non alimentare il chiacchiericcio, ma probabilmente nell'era dei social andrebbe fatto perché poi una cosa viene ingigantita sui social e va bloccata subito. Anche se alla gente interessa come andrà la stagione, non se si sono sentiti o meno. A me alcune conoscenze, vicinissime alle dinamiche interne del Napoli, mi hanno detto che si può criticare tutto di Ancelotti e ADL ma non che abbiano un rapporto critico. Resta ottimo e non ci sono stati toni tesi e agitati. Io non ne so nulla, ma chi ha la possibilità di saperlo assistendo dal vivo alle telefonate, mi dice che il rapporto è lo stesso e non cambierà per un risultato, una scelta di mercato, di campo o di altro".