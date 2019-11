Del Genio ai tifosi: "Non fischiate la squadra durante i 90', così si fa il male del Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è proiettato alla sfida di stasera nel suo intervento ai microfoni di Radio Goal: "Ci sono alcuni calciatori che possono vivere una serata molto delicata. Vedremo che succede per i veterani, Koulibaly, Insigne, Mertens. C'è molta attesa. Contestazione? Immagino che prima della partita ci sarà qualche striscione. Mi sento di escludere che vengano presi questi calciatori di mira, fischiandoli. Al di là di tutte le idee, fischiare un calciatore nello specifico favorirebbe il Genoa. A noi non interessa il calciatore singolo, ma i tifosi continuano a tifare il Napoli e sperano di vincere, quindi non faranno il male".