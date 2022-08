Del Genio: "Altro che malissimo, la fase difensiva ha funzionato! Verona segna con due giocate..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la prestazione del Napoli nel corso di 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la prestazione del Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Mi è piaciuta la capacità di produrre tante palle gol e di gestire il gioco con grande efficacia. Nel secondo tempo gli spazi si sono allargati ed è arrivata anche la concretezza. Ma vado un po' controtendenza. Sento dire in giro che è andata molto male la fase difensiva e non sono d'accordo.

Ci sono state due leggere disattenzioni, ma sono stati bravi anche quelli del Verona sui due gol. Si poteva difendere meglio, ma gli avversari ci sono. Il Verona non ha mai messo in difficoltà il Napoli se non in quelle due occasioni, vuol dire che i gol arrivano per mezzo di giocate. Non ho visto grosse difficoltà sulla fase difensiva".