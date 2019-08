Del Genio analizza Lozano: "Può giocare in quattro ruoli, Ancelotti ha le idee chiare"

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all'eventuale impiego di Lozano qualora arrivasse alla corte di Carlo Ancelotti: "Per come vede le cose Ancelotti Lozano potrebbe giocare da prima punta, ma si adatterebbe a tutte le posizioni d'attacco. È un giocatore che può entrare in ballottaggio con Mertens e Milik quando questi devono riposare; potrebbe giocare anche al posto di Callejon. A mio avviso non c'è da preoccuparsi al riguardo, Ancelotti ha le idee chiare.

Questa squadra ha una grandissima personalità che purtroppo non ha vinto quanto sperato e sognato perché ci sono squadre più forti con fenomeni in rosa, ma dal punto di vista tecnico-tattico non abbiamo nulla da invidiare a nessuno".