Del Genio: "Anche con Zielinski ed Elmas esterni non cambierebbe il modulo, ma l'interpretazione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sugli equilibri di squadra per la sfida al Milan: "Quello che bisogna capire è che non contano i numeri, ma le caratteristiche. Se dovessero giocare Zielinski ed Elmas e non Insigne e Callejon le posizioni medie sono le stesse, io le consulto dopo ogni partita, ma cambiano le caratteristiche dei giocatori. Potrebbero dare più in fase di non possesso o negli strappi anzichè in altre cose, ma il sistema di gioco non cambia. Altra frase a caso è quella dei giocatori fuori ruolo, ma se entriamo nel merito sono più fuori ruolo Zielinski ed Elmas che gli altri due, ma magari in una partita serve questa mossa in base alle loro caratteristiche".