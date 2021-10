Del Genio: "Arbitro? La società deve farsi sentire per evitare quanto accaduto 3 anni fa”

Nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post Partita' su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "La società dovrebbe farsi sentire. Come facciamo a discutere se è giallo o meno la gamba alta di Abraham in faccia a Zielinski? Si dovrebbe protestare pure nel post partita per evitare di ripetere quanto accaduto 3 anni. Pure il contatto su Anguissa almeno era da rivedere".