Del Genio: "Assurdo giocare a luglio facendo 3 partite a settimana"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Con i numeri che ci sono in questo momento, con 1-2 contagiati il calcio si blocca di nuovo. Mi sembra utopistico coltivare la speranza che in 2 mesi si possano fare 128 partite, comprese di viaggi".

ASSURDO - "La UEFA ha dettato i tempi, bisognava prendere tutti la stessa direzione. Le Coppe europee ad agosto mi sembra una cosa altamente improbabile. l'Inghilterra, con 630 decessi al giorno, parla di ripartire mentre in Italia sembra più probabile lo stop. La pressione del 3 agosto porto ad una strada sbagliata. 128 partite in due mesi è una follia, se si fosse spostata la data più avanti sarebbe stato meglio. Fare 3 partite a settimana nel mese di luglio mi sembra assurdo"