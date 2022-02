Del Genio avverte: "C'è un giocatore del Venezia che andrà controllato con attenzione"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal: "Aramu è un ottimo giocatore. Chi è dotato da un punto di vista tecnico, quando il livello sale, gioca meglio in A che in B, perché si gioca un calcio più nelle loro corde rispetto alla battaglia che prevale nel campionato cadetto. E' un giocatore da controllare con attenzione, ha un bel mancino e un bel tiro, è uno da non far innescare, l'importante è che non gli arrivi il pallone con un po' di spazio davanti".