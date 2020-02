Del Genio: "Barça mai pericoloso, noi abbiamo sprecato 4 chance nitide. Sul ritorno..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende della squadra azzurra: "Il Barcellona non dava mai la sensazione di essere pericoloso, mentre noi abbiamo avuto 4 chance nitide. Nella partita di ritorno c'è un campo più largo e più lungo, si deve avere maggiore qualità tecnica, innalzando la percentuale di realizzazione. Loro sono i favoriti, le percentuali di un passaggio del turno in base al risultato sono del 20%, mentre in base alla prestazione salirei al 30%"